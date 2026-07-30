تحذير صادر عن إدارة مكافحة المخدرات

وقال البرماوي إن تعاطي "الكريستال" قد يؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية، وقد يتطور لدى المتعاطي إلى اضطرابات ذهانية أو الفصام العقلي إذا استمر في تعاطي المادة، مشيرا إلى أنها قد تسبب أيضا تشنجات أو سكتات تنتهي بالوفاة في بعض الحالات.
وأوضح أن مركز علاج الإدمان يستقبل متعاطي "الكريستال" بعد تقييم حالتهم من قبل طبيب مختص، ثم يخضعون لبرنامج علاجي دوائي يهدف إلى استقرار حالتهم الصحية قبل الانتقال إلى مرحلة التأهيل.
وأضاف أن برنامج التأهيل يشمل الإرشاد النفسي والديني والسلوكي، إلى جانب الأنشطة الرياضية، مع إعداد خطة علاجية تناسب كل حالة على حدة.
وأشار البرماوي إلى أن بعض الحالات تصل إلى المركز في مراحل متقدمة من الاضطرابات النفسية، ما يستدعي تحويلها إلى مستشفى متخصص بالأمراض النفسية لاستكمال العلاج.
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