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تحذير صادر عن إدارة مكافحة المخدرات

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أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري- حذر رئيس مركز علاج الإدمان في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم يزن البرماوي، من خطورة مادة "الكريستال"، مؤكدا أن متعاطيها قد يشكل خطرا على نفسه ومحيطه بسبب التأثيرات النفسية والعصبية التي تحدثها.

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وقال البرماوي إن تعاطي "الكريستال" قد يؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية، وقد يتطور لدى المتعاطي إلى اضطرابات ذهانية أو الفصام العقلي إذا استمر في تعاطي المادة، مشيرا إلى أنها قد تسبب أيضا تشنجات أو سكتات تنتهي بالوفاة في بعض الحالات.


وأوضح أن مركز علاج الإدمان يستقبل متعاطي "الكريستال" بعد تقييم حالتهم من قبل طبيب مختص، ثم يخضعون لبرنامج علاجي دوائي يهدف إلى استقرار حالتهم الصحية قبل الانتقال إلى مرحلة التأهيل.


وأضاف أن برنامج التأهيل يشمل الإرشاد النفسي والديني والسلوكي، إلى جانب الأنشطة الرياضية، مع إعداد خطة علاجية تناسب كل حالة على حدة.


وأشار البرماوي إلى أن بعض الحالات تصل إلى المركز في مراحل متقدمة من الاضطرابات النفسية، ما يستدعي تحويلها إلى مستشفى متخصص بالأمراض النفسية لاستكمال العلاج.

 
 


gnews

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