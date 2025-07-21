تحذير صادر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- تحذّر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين من الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على صفحات "فيسبوك"، والتي تدّعي تقديم قروض فورية أو تسهيلات مالية باسم المؤسسة.

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وتؤكد المؤسسة أنها لا تقدم أي قروض مالية مباشرة، ولا تربطها أي علاقة أو تعاون مع الجهات أو الشركات التي تروّج لتلك الإعلانات المشبوهة. وتحذر من الانجرار خلفها ، حيث انها تستغل حاجات المتقاعدين بأساليب خادعة وغير قانونية.



وتدعو المؤسسة جميع رفاق السلاح إلى توخي أقصى درجات الحذر، وتجنّب التعامل مع أي جهة غير رسمية أو مجهولة، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير معتمدة.