تحذير صادر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

وتؤكد المؤسسة أنها لا تقدم أي قروض مالية مباشرة، ولا تربطها أي علاقة أو تعاون مع الجهات أو الشركات التي تروّج لتلك الإعلانات المشبوهة. وتحذر من الانجرار خلفها ، حيث انها تستغل حاجات المتقاعدين بأساليب خادعة وغير قانونية.
وتدعو المؤسسة جميع رفاق السلاح إلى توخي أقصى درجات الحذر، وتجنّب التعامل مع أي جهة غير رسمية أو مجهولة، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير معتمدة.
وتذكر المؤسسة أن خدماتها الرسمية تُقدّم فقط من خلال مكاتبها المعتمدة وعددها (18) مكتبًا منتشرة في مختلف محافظات المملكة، وتشمل بيع الأجهزة والمستلزمات المنزلية بالتقسيط المريح، بالتعاون مع شركات وطنية مرخصة ومعتمدة، دون تقديم أي قروض مالية مباشرة.
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