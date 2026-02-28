تحذير صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، السبت، إرشادات توعوية للمواطنين والمقيمين في المملكة، توضح الإجراءات الواجب اتباعها في حال سماع صافرات الإنذار أو سقوط أجسام من الجو، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي ورفع الجاهزية العامة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

اضافة اعلان



وأوضح المركز، أنه في حال سماع صافرات الإنذار أثناء التواجد داخل المنزل أو أي مبنى مغلق، يجب الابتعاد عن النوافذ لحماية النفس من خطر الشظايا أو الزجاج المتطاير، وتجنب استخدام المصاعد الكهربائية، لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي، والاتصال الفوري برقم الطوارئ (911) في حال وقوع إصابات أو أضرار، والامتناع عن نشر الشائعات وتلقي المعلومات فقط من المصادر الرسمية، والمحافظة على الهدوء وتجنب الذعر، واستخدام الهاتف للضرورة فقط، تفاديًا لازدحام الشبكة.



وفي حال التواجد في الشارع أو في مكان مفتوح أثناء انطلاق صافرات الإنذار، شدد المركز على ضرورة، التوجه فورا إلى أقرب مبنى والاحتماء بداخله، وإذا لم يتوفر مبنى قريب، يُنصح بالاستلقاء على الأرض، تغطية الرأس باليدين، وتجنب البقاء في المناطق المكشوفة، والاحتماء بجانب جدار أو في منطقة منخفضة إن تعذر الوصول إلى مأوى آمن.



وفي حال التواجد داخل مركبة، يُفضل التوقف على جانب الطريق والبقاء داخلها، والإبلاغ عن أي إصابات عبر الرقم (911)، وعدم إشغال خطوط الاتصال إلا للضرورة.



أما في حال سقوط أجسام غريبة من الجو، بيّن المركز أنه يجب، الابتعاد فورًا عن موقع السقوط لمسافة آمنة، وعدم الاقتراب من الجسم الغريب لاحتمالية احتوائه على مواد متفجرة أو خطرة، والامتناع عن لمس أو تحريك أي جزء من الجسم الساقط.



الاتصال فورًا برقم الطوارئ (911) لإبلاغ الجهات المختصة، وعدم التجمهر أو تصوير موقع الحدث أو نشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الأمن وسير عمل الفرق المختصة، وطمأنة أفراد الأسرة وتخفيف مشاعر الهلع، واستخدام الهاتف فقط في الحالات الطارئة.



وأكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أهمية التزام الجميع بهذه الإرشادات، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.