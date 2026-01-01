تحذير عاجل من الأمن العام لجميع الأردنيين

وأكدت أنها ما زالت ترد للوحدة شكاوى من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي الإلكتروني بعد أن دخلوا لمنصات تداول وهمية عن طريق إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم القائمون على تلك المنصات ومعظمهم خارج المملكة بإيهام الضحية بالربح لأكثر من مرة مما يدفعه لمضاعفة أمواله ليقوموا عند ذلك بسرقة أموال الضحايا وإغلاق المنصات.
كما أنّ تلك المنصات والصفحات المشبوهة تنشر أخباراً كاذبة مستخدمة شعارات مواقع إخبارية مرخّصة بهدف إضفاء نوع من المصداقية على عملية النصب، لخلق حالة من الثقة في التعامل.
وأشارت الوحدة أنها قامت بتتبع بعض تلك المنصات والتي تبين أنها تدار من محتالين من دول جنوب شرق آسيا وهو ما يصعّب التحقيق في تلك القضايا ويجعل فرصة إعادة المبالغ المالية شبه مستحيلة.
وشدّدت الوحدة على الجميع عدم التعامل مع منصات التداول المالي قبل التأكد من قانونيتها وتراخيصها من هيئة الأوراق المالية واعتبار كل منصة تدعي إعطاء أرباح سريعة وكبيرة هي منصة احتيالية، وتجنّب التعامل معها أو تنزيل تطبيقاتها.
