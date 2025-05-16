الجمعة 2025-05-16 08:37 م
 

تحذير عاجل من البريد الأردني: لا تفتح هذه الرسائل

البريد الأردني
البريد الأردني
 
الجمعة، 16-05-2025 06:10 م
الوكيل الإخباري-   حذرت شركة البريد الأردني المواطنين من رسائل نصية أو رسائل إلكترونية مزيفة تحمل شعار البريد الأردني، وتصل إلى هواتفهم أو بريدهم الإلكتروني، وتدّعي وجود نقص في معلومات التسليم أو تعذر تسليم الطرود بسبب فقدان العنوان.اضافة اعلان


وأكدت الشركة في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل مطلقًا، ولا يطلب من المواطنين أي معلومات مالية أو شخصية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مشددة على أن جميع عمليات الدفع الرسمية تتم فقط عبر إي فواتيركم أو عند التسليم مباشرة.

وأوضحت الشركة أنها قامت بإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد مصدر تلك الرسائل الاحتيالية سواء كانت واردة من داخل الأردن أو خارجه.

ودعت الشركة جميع المواطنين إلى تجاهل هذه الرسائل وحذفها فورًا، وعدم التفاعل معها تحت أي ظرف، مع ضرورة التحقق من صحة أي رسالة أو إشعار يصلهم، من خلال الاتصال المباشر بخدمة العملاء على الرقم 062005777.
 
gnews

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