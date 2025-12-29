الإثنين 2025-12-29 08:36 م

تحذير عاجل من بلدية الكرك الكبرى - فيديو

الإثنين، 29-12-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري- حذرت بلدية الكرك الكبرى المواطنين في منطقة الشهابية من خطورة الأوضاع الحالية جراء استمرار الهطول المطري وحدوث انهيارات جبلية، داعية إلى عدم سلوك الطرق نهائيا والبقاء في المنازل حفاظا على الأرواح.

وأوضحت البلدية أن المنطقة تشهد انهيارات جبلية خطيرة نتيجة كثافة الهطولات المطرية، إضافة إلى تشكل سيول غزيرة في الوديان.

 

وأكدت ضرورة عدم المجازفة أو الاقتراب من مواقع الخطر، والالتزام بتعليمات البلدية والأجهزة المختصة حتى زوال الخطر، مشددة على أن السلامة العامة أولوية قصوى.

 

 

 
 


