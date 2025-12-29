تحذير عاجل من بلدية الكرك الكبرى - فيديو

الوكيل الإخباري- حذرت بلدية الكرك الكبرى المواطنين في منطقة الشهابية من خطورة الأوضاع الحالية جراء استمرار الهطول المطري وحدوث انهيارات جبلية، داعية إلى عدم سلوك الطرق نهائيا والبقاء في المنازل حفاظا على الأرواح.

اضافة اعلان



وأوضحت البلدية أن المنطقة تشهد انهيارات جبلية خطيرة نتيجة كثافة الهطولات المطرية، إضافة إلى تشكل سيول غزيرة في الوديان.