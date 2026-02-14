تحذير عاجل من وزارة الصحة لجميع المواطنين

وقال عويس اليوم السبت، إن استنشاق الغبار يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ما يسبب سعالا شديدا وعطاسا وضيق في التنفس، إضافة إلى حكة واحمرار في العينين وقد يسهم في جفاف الجلد.
وأوضح أن موجات الغبار قد تؤدي كذلك إلى تفاقم نوبات الربو والتهاب الجيوب الأنفية واشتداد الأعراض لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
ودعا المواطنين إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان، لا سيما خلال فترات ذروة انتشار الغبار، مع إحكام إغلاق النوافذ والأبواب والمنافذ للحد من دخول الأتربة، والحرص على تنظيف الأسطح بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة للتقليل من تراكم الغبار داخل المنازل.
وشدد على ضرورة ارتداء كمامة واقية تغطي الأنف والفم بإحكام عند الاضطرار للخروج، وتجنب الأنشطة الخارجية المطولة، مؤكدا أهمية حمل بخاخ الربو الموصوف طبيا لمرضى الربو في جميع الأوقات، ومراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال اشتداد الأعراض التنفسية.
وأكد عويس ضرورة منع الأطفال من اللعب خارج المنزل أثناء الأجواء المغبرة، حماية لهم من التعرض المباشر للغبار، مشيرا إلى أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم في تقليل المضاعفات الصحية ويحمي الفئات الأكثر حساسية من المخاطر المحتملة.
