تحذير لكافة الأردنيين من شراء هذا النوع من الذهب

وقال عضو مجلس نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات عبدالرحمن النابلسي، الجمعة، إن النقابة تنصح بعدم شراء أو بيع الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، لما تشكله من مخاطر على المواطنين، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين احتالوا على مواطنين بعمليات بيع وشراء ذهب.
وأضاف أن الجهات المختصة أغلقت العديد من المواقع الإلكترونية التي كانت تروج لبيع أو شراء الذهب، مبينا أن بعض هذه المواقع تعمل من خارج المملكة وتستهدف مواطنين داخل الأردن.
وأوضح النابلسي أن النقابة رصدت حالات بيع أونصات مغشوشة لمواطنين على أنها ذهب أصلي، لافتا إلى أن سعر الأونصة يصل إلى قرابة 5 آلاف دولار، في حين يعمد بعض المحتالين إلى عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار أقل تصل إلى 4 آلاف دولار أو دون ذلك لإغراء المشترين.
وأكدت النقابة استمرارها في تحذير المواطنين من التعامل مع هذه المواقع، داعية إلى شراء وبيع الذهب حصرا عبر محلات مرخصة ومعتمدة وبفواتير رسمية، حفاظا على حقوقهم وتفاديا لعمليات الغش والاحتيال.
