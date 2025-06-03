الثلاثاء 2025-06-03 01:49 م
 

تحذير للأردنيين.. جهات تستهدف سرقة بياناتكم الشخصية والمصرفية

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من رسائل تصيّد احتيالية تصل عبر رسائل نصية، وتدّعي أنها صادرة عن "مركز الاتصال الوطني".

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان هذه الرسائل تهدف إلى خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، من خلال روابط أو طلبات مشبوهة.


ودعت الوزارة الى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية، مشددة على ضرورة التأكد من المصدر الرسمي لأي رسالة قبل اتخاذ أي إجراء، وضرورة توخي الحذر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات.

 
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