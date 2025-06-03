تحذير للأردنيين.. جهات تستهدف سرقة بياناتكم الشخصية والمصرفية

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من رسائل تصيّد احتيالية تصل عبر رسائل نصية، وتدّعي أنها صادرة عن "مركز الاتصال الوطني".

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان هذه الرسائل تهدف إلى خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، من خلال روابط أو طلبات مشبوهة.