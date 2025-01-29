تحذير من إدارة السير لمرتكبي هذه المخالفات غداً الخميس

وحذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات والتصرفات التي تتزامن مع هذه المناسبة وعلى رأسها المواكب والسرعات العالية ، وخروج أجسام من المركبات .
ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين للالتزام التام بقواعد المرور ، متمنية التوفيق والنجاح لكافة طلبة الثانوية العامة في المملكة .
-
أخبار متعلقة
-
البكار يروج للعمالة الأردنية في السعودية
-
16 طائرة مساعدات جديدة تقلع إلى غزة ضمن الجسر الجوي الأردني
-
متحف الدبابات الملكي يفتح أبوابه الجمعة مجانا احتفالا بميلاد الملك
-
نقابة الأطباء تمدد فترة الإعفاء من الغرامات حتى الـ28 من الشهر المقبل
-
مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه حول مشاريع قوانين
-
حملة في لواء الوسطية لمكافحة مرض "العفن البني" ببساتين اللوز
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين