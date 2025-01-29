تحذير من إدارة السير لمرتكبي هذه المخالفات غداً الخميس

08:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718556 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي أن غداً الخميس سيشهد رقابة مشددة من قبل كوادر إدارة السير بالزي المدني والعسكري في كافة شوارع المملكة بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة . اضافة اعلان





وحذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات والتصرفات التي تتزامن مع هذه المناسبة وعلى رأسها المواكب والسرعات العالية ، وخروج أجسام من المركبات .



ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين للالتزام التام بقواعد المرور ، متمنية التوفيق والنجاح لكافة طلبة الثانوية العامة في المملكة .