 
الأربعاء 2025-01-29 10:14 ص
 

تحذير من إدارة السير لمرتكبي هذه المخالفات غداً الخميس

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي أن غداً الخميس سيشهد رقابة مشددة من قبل كوادر إدارة السير بالزي المدني والعسكري في كافة شوارع المملكة بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة .اضافة اعلان


وحذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات والتصرفات التي تتزامن مع هذه المناسبة وعلى رأسها المواكب والسرعات العالية ، وخروج أجسام من المركبات .

ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين للالتزام التام بقواعد المرور ، متمنية التوفيق والنجاح لكافة طلبة الثانوية العامة في المملكة .
 
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