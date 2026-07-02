الخميس 2026-07-02 11:02 م

تحذير من الأمن السيبراني للأردنيين

ل
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 10:24 م

الوكيل الإخباري - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني الأردنيين من تثبيت تطبيق "واتساب الذهبي" على الأجهزة حيث أنه نسخة غير رسمية من تطبيق "واتساب".

اضافة اعلان


وقال المركز في تحذيره إنه يجب التأكد من تنزيل وتثبيت فقط النسخ الرسمية من التطبيقات ومن المتاجر الرسمية للتطبيقات لتجنب تعرض أجهزتكم وبياناتكم لخطر الاختراق.

 


Image1_72026222240595830571.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن "انتخابات الصناعة" في الجريدة الرسمية

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

ل

أخبار محلية تحذير من الأمن السيبراني للأردنيين

ت

أخبار محلية العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين

ب

كأس العالم إنفانتينو للنشامى: واصلوا مساركم التصاعدي وأراكم قريبا

ب

أخبار محلية مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون في القطاع النفطي

ب

أخبار محلية داليا خليفة مديرة جديدة لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي

ب

خاص بالوكيل شكوى من سوء التعامل مع طالبة توجيهي بعد تعطل آلتها الحاسبة بامتحان الرياضيات



 
 






الأكثر مشاهدة

 