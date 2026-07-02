تحذير من الأمن السيبراني للأردنيين

وقال المركز في تحذيره إنه يجب التأكد من تنزيل وتثبيت فقط النسخ الرسمية من التطبيقات ومن المتاجر الرسمية للتطبيقات لتجنب تعرض أجهزتكم وبياناتكم لخطر الاختراق.
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