تحذير من الأمن السيبراني للأردنيين

الوكيل الإخباري - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني الأردنيين من تثبيت تطبيق "واتساب الذهبي" على الأجهزة حيث أنه نسخة غير رسمية من تطبيق "واتساب".

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وقال المركز في تحذيره إنه يجب التأكد من تنزيل وتثبيت فقط النسخ الرسمية من التطبيقات ومن المتاجر الرسمية للتطبيقات لتجنب تعرض أجهزتكم وبياناتكم لخطر الاختراق.