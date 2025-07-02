تحذير من السفارة الأمريكية في عمّان

وجاء في بيان صادر صباح الأربعاء، أن السفارة تتابع تقارير إعلامية تشير إلى وقوع حالات اشتباه بتسمم بالميثانول ناتجة عن مشروبات كحولية محلية، ما أسفر عن عدد من الوفيات وإصابات متعددة.
وتم تحديد عدد من المشروبات التي يُعتقد أنها ملوثة بالميثانول، وهي:
1- GOLD GOED WhiSKy .
2- RedSun VODKA.
3- 48 VODKA VOLGA.
4- GOLD & BROWN VODKA.
5- GOLD & BROWN WhiSKy.
6-عرق جبلنا.
7- عرق عين سارة.
8- عرق سولاف اكسترا .
9- جن جورج.
10- عرق النادر.
11- عرق النورس.
وأشارت السفارة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها:
- اشترِ المشروبات الكحولية فقط من متاجر الخمور والحانات والفنادق والأسواق المرخصة.
- إذا بدت الرائحة أو الطعم غير طبيعيين، فلا تشرب الكحول.
- اطلب العناية الطبية الفورية بالاتصال بالرقم ٩١١ إذا ظهرت عليك أو على أحد مرافقيك علامات تسمم بالميثانول.
- تابع وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على آخر المستجدات.
- راجع قائمة مقدمي الخدمات الطبية المحليين.
- تواصل مع شركة تأمين السفر الخاصة بك لمعرفة الخيارات المتاحة في حال مرضت أثناء سفرك.
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