الأربعاء 2025-07-02 12:20 م
 

تحذير من السفارة الأمريكية في عمّان

السفارة الأمريكية في الأردن
السفارة الأمريكية
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت السفارة الأمريكية في عمّان، رعاياها من خطر التسمم المحتمل، خاصة عند تناول الكوكتيلات أو المشروبات الكحولية المصنعة محليا.

وجاء في بيان صادر صباح الأربعاء، أن السفارة تتابع تقارير إعلامية تشير إلى وقوع حالات اشتباه بتسمم بالميثانول ناتجة عن مشروبات كحولية محلية، ما أسفر عن عدد من الوفيات وإصابات متعددة.

اضافة اعلان


وتم تحديد عدد من المشروبات التي يُعتقد أنها ملوثة بالميثانول، وهي:

1- GOLD GOED WhiSKy .
2- RedSun VODKA.
3- 48 VODKA VOLGA.
4- GOLD & BROWN VODKA.
5- GOLD & BROWN WhiSKy.
6-عرق جبلنا.
7- عرق عين سارة.
8- عرق سولاف اكسترا .
9- جن جورج.
10- عرق النادر.
11- عرق النورس.

وأشارت السفارة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها:

- اشترِ المشروبات الكحولية فقط من متاجر الخمور والحانات والفنادق والأسواق المرخصة.

- إذا بدت الرائحة أو الطعم غير طبيعيين، فلا تشرب الكحول.

- اطلب العناية الطبية الفورية بالاتصال بالرقم ٩١١ إذا ظهرت عليك أو على أحد مرافقيك علامات تسمم بالميثانول.

- تابع وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على آخر المستجدات.

- راجع قائمة مقدمي الخدمات الطبية المحليين.

- تواصل مع شركة تأمين السفر الخاصة بك لمعرفة الخيارات المتاحة في حال مرضت أثناء سفرك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بير

طب وصحة خطأ صباحي "غير متوقع" يؤثر سلباً في خسارة الوزن

مجلس الوزراء

أخبار محلية الموافقة على أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية أو الإقامة

ق5لفقلقل

منوعات انفجار قوي يهز كاليفورنيا.. وهذا ما تبين (فيديو)

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تفتح باب التقديم للعمل على حساب التعليم الاضافي اعتباراً من الخميس - رابط

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية "الصحفيين" تعلن انتهاء المهلة القانونية لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 388 طلبا للحصول على تراخيص خلال أيار الماضي



 
 





الأكثر مشاهدة