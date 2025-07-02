تحذير من السفارة الأمريكية في عمّان

الوكيل الإخباري- حذرت السفارة الأمريكية في عمّان، رعاياها من خطر التسمم المحتمل، خاصة عند تناول الكوكتيلات أو المشروبات الكحولية المصنعة محليا.



وجاء في بيان صادر صباح الأربعاء، أن السفارة تتابع تقارير إعلامية تشير إلى وقوع حالات اشتباه بتسمم بالميثانول ناتجة عن مشروبات كحولية محلية، ما أسفر عن عدد من الوفيات وإصابات متعددة.

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