تحذير من السفارة الامريكية في عمان

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الوكيل الإخباري- توعدت السفارة الامريكية في عمان، كل من يحاول دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية. اضافة اعلان





وقالت السفارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إنه سيتم إيقاع عقوبات جسيمة بحق كل من يحاول الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، أو يكذب للحصول على تأشيرة، أو يعمل بدون تصريح قانوني، أو يبقى في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة التأشيرة.