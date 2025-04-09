الأربعاء 2025-04-09 05:01 م
 

تحذير من السفارة الامريكية في عمان

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الامريكية
 
الأربعاء، 09-04-2025 04:36 م
الوكيل الإخباري-    توعدت السفارة الامريكية في عمان، كل من يحاول دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.اضافة اعلان


وقالت السفارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إنه سيتم إيقاع عقوبات جسيمة بحق كل من يحاول الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، أو يكذب للحصول على تأشيرة، أو يعمل بدون تصريح قانوني، أو يبقى في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة التأشيرة.
 
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