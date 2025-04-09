تحذير من السفارة الامريكية في عمان

وقالت السفارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إنه سيتم إيقاع عقوبات جسيمة بحق كل من يحاول الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، أو يكذب للحصول على تأشيرة، أو يعمل بدون تصريح قانوني، أو يبقى في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة التأشيرة.
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