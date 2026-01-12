تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين

وأكد المركز ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، لما تشكّله من خطر مباشر على الأرواح والممتلكات.
كما شدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة الخاصة بالتعامل مع وسائل التدفئة المختلفة، تفادياً للحوادث التي قد تنتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال.
وفي السياق ذاته، دعا المركز إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، للحد من مخاطر الرياح والهبات القوية التي قد تتسبب بأضرار مادية أو إصابات.
وأشار إلى ضرورة التأكد من المضخات الخاصة تحسباً لخطر ارتفاع منسوب المياه في الكراجات والتسويات والمناطق المنخفضة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
كما نبه إلى أهمية اصطفاف المركبات في أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري السيول، حفاظاً على سلامتها ومنع تعرضها للانجراف أو التلف.
