تحذير من جريان السيول في هذه المناطق حتى صباح الجمعة

الوكيل الإخباري- حذرت بلديات ومجلس الخدمات المشتركة في لواء الأغوار الجنوبية من خطورة جريان مياه الأمطار وسرعتها، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع مياه الأمطار في مناطق بلديات الأغوار الجنوبية وغور المزرعة.





وأكدت المؤسسات الخدمية في بيان اليوم أن جريان مياه الأمطار، بما فيها المياه المنقولة من مناطق أخرى، سيستمر حتى صباح يوم الجمعة، وقد يواصل تدفقه حتى بعد توقف الهطول المطري، ما يستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الرسمية.







