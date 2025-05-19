الإثنين 2025-05-19 06:12 م
 

تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 19-05-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.


وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ"التايم شير" (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.


وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.


وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.


ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79

أخبار محلية وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79

رئيس الوزراء ونظيره المالطي

أخبار محلية رئيس الوزراء ونظيره المالطي يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية جامعة آل البيت تحتفل بعيد الاستقلال

علم روسيا

عربي ودولي الكرملين: العمل على إنهاء النزاع قد يحتاج إلى وقت طويل

عجلون

أخبار محلية جهود بيئية وسياحية للوقاية من حرائق الغابات في عجلون

غزة

فلسطين بدء دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة اليوم

المفرق

أخبار محلية ورشة عمل في المفرق حول ريادة الأعمال المهنية

ترامب

فلسطين ترامب ينخرط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس



 
 





الأكثر مشاهدة