تحذير من مديرية الأمن العام الى جميع المواطنين

واهابت بالمواطنين ضرورة البقاء داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها.
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