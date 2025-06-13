الجمعة 2025-06-13 10:13 ص
 

تحذير من مديرية الأمن العام الى جميع المواطنين

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الجمعة، 13-06-2025 10:02 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. اضافة اعلان


واهابت بالمواطنين ضرورة البقاء داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها.
 
gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهبية

أسواق ومال الذهب يقفز بأكثر من 1.6% بسبب الاحداث الاخيرة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تحذير من مديرية الأمن العام الى جميع المواطنين

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يعترض عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني

صورة توضيحية لصفارات الإنذار في الأردن

أخبار محلية اطلاق صفارات الانذار في الاردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن الأمن العام

العاصمة الإيرانية طهران في أعقاب ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية

عربي ودولي طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

دخان يتصاعد من مبنى متضرر في أعقاب الغارات الإسرائيلية في طهران

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره خروجا سافرا عن القانون الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة