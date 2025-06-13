تحذير من مديرية الأمن العام الى جميع المواطنين

10:02 ص

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. اضافة اعلان





واهابت بالمواطنين ضرورة البقاء داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها.