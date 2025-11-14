تحذير من مديرية الأمن العام لجميع السائقين

10:55 ص

الوكيل الإخباري- حذّرت مديرية الأمن العام، الإخوة السائقين، وتزامنًا مع تأثّر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وببدء هطول الأمطار الأولى في عدد من المناطق، من خطر الانزلاقات على الطرق. اضافة اعلان





وشدّدت المديرية على ضرورة القيادة بحذر بالغ على الطرقات التي تشهد تساقطًا للهطولات المطرية الأولى التي تشكّل بالعادة طبقة لزجة نتيجة اختلاط مياه الأمطار مع الغبار والزيوت والمُخلّفات المتراكمة على الإسفلت.