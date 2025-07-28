تحذير من هيئة الإعلام بشأن "تيك توك"

وجاء التعميم استنادًا إلى كتاب صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (6252/1/32) بتاريخ 2025/7/21، والذي يؤكد عدم حدوث أي تغيير في السياسات أو القرارات السابقة المتعلقة بتطبيق "تيك توك" في الأردن.
وحذّر التعميم من التعامل مع هذه الجهات التي قد تُستخدم كوسيلة لأعمال تنطوي على شبهات قانونية، مما قد يعرّض المتورطين فيها للمساءلة القانونية، سواء أفراداً أو مؤسسات.
وأكدت الهيئة حرصها على حماية الجهات الإعلامية المرخصة من أية تبعات قانونية أو مالية قد تنشأ عن التعامل مع هذه الشركات، مشددةً على أن الموضوع قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة.
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