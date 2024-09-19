تحذير هام صادر عن مجموعة الوكيل للإعلام

وتؤكد "الوكيل للإعلام" أن صفحاتها الرسمية والممهورة بشعار توثيق فيسبوك الأزرق هي فقط الصفحات الرسمية الخاصة بالمجموعة والتي تضم : صفحة الإعلامي محمد الوكيل، وصفحة موقع الوكيل الإخباري، وموقع ملاعب الرياضي، هي ذات الصفحات التي حازت على ملايين المتابعين في الأردن والعالم لما تتمتع به من مصداقية في نقل الاخبار اكتسبتها من ثقة القُراء.
وتؤكد مجموعة الوكيل أنها قامت وعلى مدار الشهور الماضية بإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية عن صفحات تنتحل اسم "الوكيل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدم ذلك بابتزاز المتابعين من خلال الكذب والتزوير بانتظار اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحق هؤلاء المنتحلين.
وتعيد مجموعة الوكيل للإعلام شكرها الدائم لمتابعيها الدائمين عبر "الوكيل الإخباري"، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين استطعنا من خلال ثقتهم ومتابعتهم للأخبار الرسمية والموثوقة، والتغطيات الصحفية والحصرية أن نحافظ وعلى مدار سنوات على المرتبة الأولى لأكثر المواقع الإخبارية انتشاراً ومتابعة على مستوى الأردن، وأكبر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 7.5 مليون متابع.
قناة الوكيل عبر يوتيوب
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