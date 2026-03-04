الأربعاء 2026-03-04 03:03 م

تحذير هام لجميع الأردنيين

الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية تحذيراً عاجلاً لجميع المواطنين، عبر رسائل نصية قصيرة، تحذر فيه من الانسياق وراء أي رسائل أو مكالمات تنتحل صفة جهات رسمية.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أنه لا يجب تقديم أي بيانات شخصية أو مصرفية، أو رموز تحقق، لأي جهة غير معتمدة، كما شددت على ضرورة عدم الاستجابة لأي رسائل تدّعي التسجيل للملاجئ أو توفير إمدادات صحية أو غذائية.

وأكدت الهيئة أن التحقق من أي معلومات يجب أن يتم حصراً من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وحماية بياناتهم الشخصية من أي محاولات احتيالية أو استغلالية.
 
 


