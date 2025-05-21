الأربعاء 2025-05-21 01:56 م
 

تحذير هام لجميع اللاجئين في الاردن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، اللاجئين من عمليات احتيال جديدة تدعي توزيع مساعدات مالية بقيمة 200 دينار.

وقالت المفوضية في قناتها الرسمية عبر واتس آب إنه يرجى الانتباه وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، والعودة للقنوات الرسمية التابعة للمفوضية.

وبينت أنّ الإعلان غير صحيح والهدف منه ربما الاحتيال.

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