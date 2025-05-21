تحذير هام لجميع اللاجئين في الاردن

الوكيل الإخباري- حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، اللاجئين من عمليات احتيال جديدة تدعي توزيع مساعدات مالية بقيمة 200 دينار.



وقالت المفوضية في قناتها الرسمية عبر واتس آب إنه يرجى الانتباه وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، والعودة للقنوات الرسمية التابعة للمفوضية.



وبينت أنّ الإعلان غير صحيح والهدف منه ربما الاحتيال.

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