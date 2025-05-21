تحذير هام لجميع اللاجئين في الاردن

وقالت المفوضية في قناتها الرسمية عبر واتس آب إنه يرجى الانتباه وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، والعودة للقنوات الرسمية التابعة للمفوضية.
وبينت أنّ الإعلان غير صحيح والهدف منه ربما الاحتيال.
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