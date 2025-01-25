تحذير هام للاردنيين عند شراء الذهب

وأشارت المؤسسة انها تتلقى الشكاوى على هاتف رقم 065301243 وعبر الموقع الإلكتروني ومنصة بخدمتكم ومن خلال صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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