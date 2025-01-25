تحذير هام للاردنيين عند شراء الذهب

04:09 م

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الوكيل الإخباري- دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين عند شراء الذهب، إلى الطلب من الصائغ مشاهدة دمغة المؤسسة على كل قطعة ذهبية، والحصول على فاتورة تفصيلية تحتوي على اسم المحل وختمه الرسمي، وتاريخ البيع، وصنف المصوغات المشتراة أو المباعة، والعيار القانوني، والوزن بالغرام وأجزائه لغاية جزء بالمئة، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، والأجرة (المصنعية) التي تعبر عن أجرة التشكيل للصنف -وهي تختلف من صنف لآخر- وتعبأ بشكل مفصّل لكل صنف على حدة، وسعر الصنف مكوناً من (سعر الغرام مضافاً إليه ثمن الأجرة) في وزن المصوغات، والمبلغ الكلي المطلوب. اضافة اعلان





وأشارت المؤسسة انها تتلقى الشكاوى على هاتف رقم 065301243 وعبر الموقع الإلكتروني ومنصة بخدمتكم ومن خلال صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.