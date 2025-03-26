تحذير هام من أمانة عمان للمواطنين

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر أمانة عمّان الكبرى اليوم مع عدد من الأشخاص عند إحدى الإشارات الضوئية الذين انتحلوا شخصية عمال الوطن وتم تسليمهم للجهات المختصة

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ودعت امانة عمان المواطنين للحذر من قيام بعض الأشخاص الذين يرتدون ملابس عمال الوطن باستجداء المواطنين عند حرم الإشارات الضوئية و امام المحال التجاريه والعمارات السكنية

وهنا لا بد من التوضيح ان عدد كبير من هؤلاء الأشخاص هم غير عاملين بامانة عمان الكبرى و يقومون بارتداء الزي القديم لعمال الوطن .