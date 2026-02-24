الثلاثاء 2026-02-24 11:22 ص

تحذير هام من إدارة السير لجميع السائقين

الثلاثاء، 24-02-2026 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت إدارة السير مستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكّل الضباب في عدد من المواقع، داعية السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة على ضرورة الالتزام بإرشادات رقباء السير المنتشرين على الطرق منذ ساعات الصباح الباكر، والتقيد بالتعليمات المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في الضباب.

ودعت إلى تخفيف السرعات، واستخدام الأضواء الأمامية المناسبة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم، ومنعاً لوقوع الحوادث في ظل الظروف الجوية السائدة.
 
 


