تحذير هام من إدارة السير لجميع السائقين

وأكدت الإدارة على ضرورة الالتزام بإرشادات رقباء السير المنتشرين على الطرق منذ ساعات الصباح الباكر، والتقيد بالتعليمات المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في الضباب.
ودعت إلى تخفيف السرعات، واستخدام الأضواء الأمامية المناسبة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم، ومنعاً لوقوع الحوادث في ظل الظروف الجوية السائدة.
