تحذير هام من إدارة السير لجميع المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع

08:16 ص

الوكيل الإخباري- حذّر النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، من ارتفاعٍ ملحوظ في حوادث الدهس خلال الفترة الأخيرة، داعياً السائقين والمشاة إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، خاصة مع حلول عطلة نهاية الأسبوع. اضافة اعلان





وقال الهزايمة، خلال التقرير المروري اليومي لإدارة السير، إن الإحصائيات المرورية تشير إلى زيادة واضحة في حوادث الدهس، ما يستدعي مزيداً من الانتباه والحذر من قبل السائقين، مؤكداً ضرورة عدم افتراض خلو الشارع من المشاة، والالتزام بالقيادة بسرعات منخفضة، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المشاة، تجنباً لوقوع حوادث مأساوية.



كما وجّه الهزايمة رسالة إلى المشاة، شدد فيها على أهمية الالتزام بالممرات المخصصة لعبور المشاة واستخدام الجسور، خصوصاً في المواقع التجارية والشعبية ومناطق التسوق، لافتاً إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم بشكل مباشر في تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد ازدحاماً أكبر.



وأكدت إدارة السير استمرارها في تكثيف الجهود التوعوية والرقابية حفاظاً على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق كافة.

