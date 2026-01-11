تحذير هام من إدارة السير لسائقي المركبات

وأوضحت الإدارة، في تقريرها المروري اليومي، أن أبرز ما تم التعامل معه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن “قلاب” محمّلة بمادة الحجر على طريق بغداد الدولي، حيث انقلبت المركبة وسقطت حمولتها على الطريق.
وأضافت أن كوادر الدوريات الخارجية تواجدت في الموقع فوراً، وعملت على تنظيم الحركة المرورية إلى حين رفع الأثر المروري بالكامل وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.
كما تعاملت الكوادر المختصة مع حادث تدهور وانقلاب مركبة أخرى، نجم عنه احتجاز السائق داخل المركبة، حيث جرى إسعافه ونقله إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.
وفي سياق متصل، رصدت إحدى دوريات المباحث المرورية على طريق عمّان–إربد حدثاً من مواليد عام 2010 يقود مركبة بشكل غير مرخّص، حيث تم ضبط الحدث والمركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتوديعه لأقرب مركز أمني.
