الأربعاء 2026-04-08 11:03 م

تحذير هام من الأمن العام لجميع الأردنيين اليوم الثلاثاء

تحذير هام من الأمن العام لجميع الأردنيين اليوم الثلاثاء
تحذير هام من الأمن العام لجميع الأردنيين اليوم الثلاثاء
 
الثلاثاء، 07-04-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام من الأحوال الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبيًا، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ويصحبها الرعد أحيانًا، تمتد لاحقًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.اضافة اعلان


وتؤكد المديرية على ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضًا، لما يشكّله ذلك من خطر حقيقي، مشددة على أهمية الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة في حال مداهمة المياه.

كما حذّرت من الاقتراب من التجمعات الناجمة عن مياه الأمطار، لما قد تحمله من مخاطر، مؤكدة ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من مجاري السيول أو البرك المائية.

وأهابت المديرية بالسائقين توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، نتيجة الانزلاقات على الطرق التي تشهد هطولات مطرية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وبسبب الغبار في مناطق البادية، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولًا بأول، بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، داعية المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.
 
 


