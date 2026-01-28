الأربعاء 2026-01-28 03:14 م

تحذير هام من الأمن العام لجميع المواطنين

الأربعاء، 28-01-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة، تمتد إلى المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية، وقد تكون غزيرة لفترة قصيرة، ويصحبها الرعد وهطول البَرَد، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.اضافة اعلان


ودعت المديرية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وانتهاج السلوك السليم، وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكّل السيول والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية سواء سيرًا على الأقدام أو بالمركبات.

كما شددت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية، وأخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وبسبب الغبار في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

وأكدت على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة بكافة أنواعها، وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة، وإطفائها عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر، وعدم استخدام مواقد الحطب لما لها من آثار سلبية ينتج عنها حالات اختناق.

وأكدت جاهزية جميع الكوادر للتعامل مع مختلف الحوادث، وضرورة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
 
 


