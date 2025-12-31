تحذير هام من الإدارة المحلية لجميع المواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي

06:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759272 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية أنها اطلعت على تقارير دائرة الأرصاد الجوية والخرائط الصادرة ضمن نظام الإنذار المبكر، والتي تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد مصنّف من الدرجة الثالثة (متوسط إلى عالي الفعالية)، اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الخميس. اضافة اعلان





ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.



ووجّه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديري الشؤون البلدية في جميع المحافظات، بضرورة الاطلاع الدقيق على خارطة مستويات الخطورة المتعلقة بتشكّل السيول وجريان الأودية، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني للرؤساء والكوادر الفنية لتفقّد مجاري الأودية والعبّارات، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تصريف مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.



وأكد أن الوزارة لن تسمح بحدوث أي خطأ من شأنه تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم للخطر، والعمل على إزالة أي مواد أو مخلفات قريبة من العبّارات قد تنجرف إليها أثناء الهطولات المطرية وتتسبب في إغلاقها، إضافة إلى رفع النفايات من المصارف المائية ومحيطها، وعدم التهاون مع أي تقصير من أي جهة ذات علاقة.

وبيّنت الخرائط الجوية ضمن نظام الإنذار المبكر أن جبهة هوائية باردة عالية الفعالية وبحركة بطيئة ستعبر مناطق شمال المملكة يوم الخميس، حيث تتجدد الهطولات المطرية للمرة الثالثة خلال الأسبوع الحالي، وتكون غزيرة للغاية في معظم مناطق الشمال، يرافقها جريان كبير للأودية وتشكّل السيول.

وأشارت التوقعات إلى أن مستوى الخطورة سيكون مرتفعًا جدًا (الأحمر الداكن) في العديد من بلديات محافظة عجلون، وبعض بلديات محافظة جرش، وبعض البلديات الجنوبية من محافظة إربد، فيما تكون مستويات الخطورة مرتفعة (المستوى الأحمر) في مختلف بلديات محافظات إربد وجرش، وبعض البلديات الغربية من محافظة المفرق، إضافة إلى بعض البلديات الشمالية من محافظة البلقاء.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب مناطق المملكة لن تتأثر مؤقتًا بالهطولات نهار الخميس، باستثناء شمال المملكة وبعض الأجزاء المحدودة من المنطقة الوسطى، على أن تمتد الأمطار مساءً وليل الخميس/الجمعة لتشمل العاصمة عمان، والبلقاء، وأجزاء من محافظات الزرقاء ومادبا.

وتمتد الأمطار تدريجيًا مع منتصف ليل الخميس/الجمعة إلى محافظة الكرك، وخاصة مناطق بلديات عي، ومؤتة، والمزار، ومؤاب، وتكون غزيرة على فترات، مع مستوى خطورة متوسطة في بلديات العاصمة والبلقاء والكرك.

وحذرت الوزارة من أن تشبّع التربة بالمياه قد يؤدي إلى جريان كبير للأودية، وتشكّل السيول والسيول الجارفة، بما في ذلك مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، إضافة إلى تشكّل تجمعات مائية واسعة على الطرق واحتمالية حدوث انجرافات للتربة والصخور.

وأكدت الوزارة، خلال تعميم الخرائط المحدّثة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، متابعة البؤر الساخنة، وفتح غرف الطوارئ، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي يبدأ بالابتعاد نهار يوم الجمعة، مع بقاء فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار ذات مستوى خطورة منخفض.

تم نسخ الرابط





