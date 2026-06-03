تحذير هام من البنك المركزي

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الوكيل الإخباري- حذّر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، المواطنين من الروابط الإلكترونية الاحتيالية المخصصة لشراء تذاكر كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأكد البنك أن إجراء أي عملية دفع عبر رابط مزيف قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، داعياً إلى عدم الانجرار خلف الإعلانات المضللة مهما بلغت درجة إغرائها.



وشدّد البنك على ضرورة التحقق بدقة من عنوان الموقع وموثوقية المصدر قبل إتمام أي عملية دفع.





