الأربعاء 2026-06-03 04:52 م

تحذير هام من البنك المركزي

مبنى البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
 
الأربعاء، 03-06-2026 04:40 م
الوكيل الإخباري-   حذّر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، المواطنين من الروابط الإلكترونية الاحتيالية المخصصة لشراء تذاكر كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وأكد البنك أن إجراء أي عملية دفع عبر رابط مزيف قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، داعياً إلى عدم الانجرار خلف الإعلانات المضللة مهما بلغت درجة إغرائها.

وشدّد البنك على ضرورة التحقق بدقة من عنوان الموقع وموثوقية المصدر قبل إتمام أي عملية دفع.
 
 


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