تحذير هام من البنك المركزي

وأكد البنك أن إجراء أي عملية دفع عبر رابط مزيف قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، داعياً إلى عدم الانجرار خلف الإعلانات المضللة مهما بلغت درجة إغرائها.
وشدّد البنك على ضرورة التحقق بدقة من عنوان الموقع وموثوقية المصدر قبل إتمام أي عملية دفع.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف إربد تباشر أعمال المسح الميداني لمساجدها
-
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى احتفال وزارة التربية والتعليم بذكرى الاستقلال الـ80
-
الجالية الأردنية في بريطانيا تحتفل بعيد الاستقلال الـ80
-
المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية
-
اعلان موعد وتوقيت مباراة النشامى وكولومبيا
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
طيران ناس ينقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان
-
الغذاء والدواء تحذر من تداول ثلاثة أصناف من حليب الأطفال وتتوعد بإجراءات قانونية