تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

الوكيل الإخباري- حذّرت وزارة الزراعة، عبر قسم الإرشاد الزراعي، المزارعين من احتمالية حدوث صقيع وأمطار غزيرة ورياح شديدة خلال الفترة المقبلة، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل والمواشي والدواجن والنحل، ومتابعة النشرات الجوية للحصول على التوجيهات المستمرة. اضافة اعلان





ونصحت الوزارة المزارعين بإغلاق البيوت المحمية بإحكام بعد ساعات الظهر للحفاظ على الحرارة داخلها، مع ري المحاصيل وإجراء الصيانة اللازمة للأبواب والأغطية البلاستيكية لتجنب تطايرها نتيجة الرياح الشديدة. كما أكدت على ضرورة تفقد الأبنية الزراعية والقيام بالإصلاحات اللازمة قبل حلول الطقس البارد.



وشدّد قسم الإرشاد الزراعي على أهمية حماية الماشية، موضحًا ضرورة تغطية الحضائر والأبواب والشبابيك بالبلاستيك للحفاظ على الحرارة المناسبة داخلها، ووضع المواليد في أماكن محكمة الإغلاق بعيدًا عن التيارات الهوائية القوية ومجاري السيول، مع تنظيف الساحات لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار، بما يقي الحيوانات من التهابات الضرع والظلف.



كما نصح المزارعون بإدخال الأبقار إلى الاسطبلات المغلقة، وحماية العجول الرضيعة، وتأمين التدفئة لمربي الدواجن وخلايا النحل، مع وضع بالات القش حول الخلايا وتغذيتها بالسكر عند الحاجة.



وأكد القسم على ضرورة توثيق المزارعين لحيازاتهم لدى مديريات الزراعة المعنية كون ذلك متطلبًا أساسيًا للحصول على أي خدمات رسمية، مشددًا على أن الالتزام بهذه التعليمات والإرشادات يساهم في حماية القطاع الزراعي والمحافظة على الإنتاج الوطني خلال الظروف الجوية القاسية.

