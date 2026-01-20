الثلاثاء 2026-01-20 01:20 م

تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة
تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة
 
الثلاثاء، 20-01-2026 01:04 م
الوكيل الإخباري-    حذّرت وزارة الزراعة، عبر قسم الإرشاد الزراعي، المزارعين من احتمالية حدوث صقيع وأمطار غزيرة ورياح شديدة خلال الفترة المقبلة، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل والمواشي والدواجن والنحل، ومتابعة النشرات الجوية للحصول على التوجيهات المستمرة.اضافة اعلان


ونصحت الوزارة المزارعين بإغلاق البيوت المحمية بإحكام بعد ساعات الظهر للحفاظ على الحرارة داخلها، مع ري المحاصيل وإجراء الصيانة اللازمة للأبواب والأغطية البلاستيكية لتجنب تطايرها نتيجة الرياح الشديدة. كما أكدت على ضرورة تفقد الأبنية الزراعية والقيام بالإصلاحات اللازمة قبل حلول الطقس البارد.

وشدّد قسم الإرشاد الزراعي على أهمية حماية الماشية، موضحًا ضرورة تغطية الحضائر والأبواب والشبابيك بالبلاستيك للحفاظ على الحرارة المناسبة داخلها، ووضع المواليد في أماكن محكمة الإغلاق بعيدًا عن التيارات الهوائية القوية ومجاري السيول، مع تنظيف الساحات لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار، بما يقي الحيوانات من التهابات الضرع والظلف. 

كما نصح المزارعون بإدخال الأبقار إلى الاسطبلات المغلقة، وحماية العجول الرضيعة، وتأمين التدفئة لمربي الدواجن وخلايا النحل، مع وضع بالات القش حول الخلايا وتغذيتها بالسكر عند الحاجة.

وأكد القسم على ضرورة توثيق المزارعين لحيازاتهم لدى مديريات الزراعة المعنية كون ذلك متطلبًا أساسيًا للحصول على أي خدمات رسمية، مشددًا على أن الالتزام بهذه التعليمات والإرشادات يساهم في حماية القطاع الزراعي والمحافظة على الإنتاج الوطني خلال الظروف الجوية القاسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير الموت يفجع مطرب مصري شهير

ل

عربي ودولي اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران

اا

خاص بالوكيل الغذاء والدواء توضح حول مصانع "العصير" في الأردن

ل

أخبار محلية الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة

تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

أخبار محلية تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

ا

خاص بالوكيل أصوات انفجارات سُمعت في العقبة تعود لتدريبات وتجارب عسكرية في إيلات

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ل

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية ودائرة الشؤون الفلسطينية



 






الأكثر مشاهدة