تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

وأكّدت المؤسسة، في إدراج لها على منصّات التواصل الاجتماعي، على ضرورة الابتعاد عن الشراء من مصادر إلكترونية مجهولة العنوان أو غير مرخّصة، داعية إلى الاطلاع على تصريح الصهريج الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وأن يكون ساري المفعول.
وشدّدت المؤسسة على أهمية التأكد من وجود الأختام الرسمية على عدّاد الصهريج، ومن تعبئة الخرطوم بمادة الديزل، وأن يكون العدّاد على قراءة الصفر قبل البدء بعملية التعبئة، إضافة إلى ضرورة الحصول على فاتورة مطبوعة توضّح كمية الوقود التي تمّت تعبئتها، والتأكد من مطابقة القيمة الواردة في الفاتورة لقراءة العدّاد.
كما دعت المؤسسة إلى الاحتفاظ برقم الصهريج واسم المحطة أو الشركة التي يتبع لها، بما يسهم في تسهيل إجراءات المتابعة والملاحقة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أنها تستقبل الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بكميات أو نوعية الوقود عبر هاتف وواتساب الشكاوى (065301243)، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (www.jsmo.gov.jo)، أو عبر تطبيق «بخدمتكم»، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري في حال الشك بأي تجاوزات، حفاظًا على حقوق المستهلك وسلامته.
