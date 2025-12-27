السبت 2025-12-27 01:56 م

تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين
تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين
السبت، 27-12-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المواطنين وأصحاب المنشآت من شراء مادة الديزل (السولار) عبر الصفحات الإلكترونية الوهمية أو الانجرار وراء العروض التي تروّج لها صفحات تنتحل أسماء شركات عاملة في قطاع المحروقات، وتدّعي توصيل الديزل إلى المنشآت.اضافة اعلان


وأكّدت المؤسسة، في إدراج لها على منصّات التواصل الاجتماعي، على ضرورة الابتعاد عن الشراء من مصادر إلكترونية مجهولة العنوان أو غير مرخّصة، داعية إلى الاطلاع على تصريح الصهريج الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وأن يكون ساري المفعول.

وشدّدت المؤسسة على أهمية التأكد من وجود الأختام الرسمية على عدّاد الصهريج، ومن تعبئة الخرطوم بمادة الديزل، وأن يكون العدّاد على قراءة الصفر قبل البدء بعملية التعبئة، إضافة إلى ضرورة الحصول على فاتورة مطبوعة توضّح كمية الوقود التي تمّت تعبئتها، والتأكد من مطابقة القيمة الواردة في الفاتورة لقراءة العدّاد.

كما دعت المؤسسة إلى الاحتفاظ برقم الصهريج واسم المحطة أو الشركة التي يتبع لها، بما يسهم في تسهيل إجراءات المتابعة والملاحقة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أنها تستقبل الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بكميات أو نوعية الوقود عبر هاتف وواتساب الشكاوى (065301243)، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (www.jsmo.gov.jo)، أو عبر تطبيق «بخدمتكم»، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري في حال الشك بأي تجاوزات، حفاظًا على حقوق المستهلك وسلامته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ى

طب وصحة تحذير من النوم بجانب الهاتف المحمول

الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد

أخبار محلية الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد

سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس على إيران من أجواء العراق

عربي ودولي سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس على إيران من أجواء العراق

جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي

أخبار محلية جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي

لا

طب وصحة 5 تمارين بسيطة للحفاظ على نشاط الدماغ وتقليل خطر الخرف

بب

طب وصحة اختبار دم يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب الوراثية

تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

الصومال يطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي

عربي ودولي الصومال يطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي



 






الأكثر مشاهدة