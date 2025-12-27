السبت 2025-12-27 10:22 ص

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

السبت، 27-12-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ورياح، قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.اضافة اعلان


ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنبًا لخطر السيول، كما أكدت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

وشددت المديرية على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، ومراقبة الأطفال، وتهوية المنازل بشكل دوري، وإطفائها عند النوم.

وأكدت المديرية أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.
 
 


