تحذير هام من وزارة الخارجية لجميع المواطنين الأردنيين خارج المملكة

ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين إلى التواصل معها لطلب أي مساعدة على مدار الساعة من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الأرقام التالية:
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
كما يمكن للمواطنين التواصل مع الأرقام المنشورة لدى بعثات المملكة الدبلوماسية في الدول المقيمين فيها للحصول على الدعم اللازم.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على متابعة أوضاع المواطنين في الخارج وتقديم الدعم والمساعدة في جميع الظروف الطارئة.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية
-
إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني
-
وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية
-
"التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها
-
الأمن يلاحق صفحات تنشر الأكاذيب وتشكك بمؤسسات الدولة
-
الملك وأمير قطر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في المنطقة
-
أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية
-
هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية