الأحد 2026-03-01 12:19 ص

تحذير هام من وزارة الخارجية لجميع المواطنين الأردنيين خارج المملكة

السبت، 28-02-2026 10:10 م
الوكيل الإخباري-  في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين، تهيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين خارج المملكة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصّة في الدول المتواجدين فيها.اضافة اعلان


ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين إلى التواصل معها لطلب أي مساعدة على مدار الساعة من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الأرقام التالية:

00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]

كما يمكن للمواطنين التواصل مع الأرقام المنشورة لدى بعثات المملكة الدبلوماسية في الدول المقيمين فيها للحصول على الدعم اللازم.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على متابعة أوضاع المواطنين في الخارج وتقديم الدعم والمساعدة في جميع الظروف الطارئة.
 
 


