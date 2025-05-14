تحرك قانوني حاسم بشأن ممتلكات الإخوان المسلمين - تفاصيل هامة

وأكدت اللجنة، في إعلان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوة تستند أيضًا إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنص على الإجراءات الواجب اتباعها في حال حل الجمعيات أو فقدانها للشخصية الاعتبارية.
وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات عائدة للجمعية المنحلة – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقًا – مراجعة مقر وزارة التنمية الاجتماعية/ لجنة حل الجمعية، الكائن في عمّان – شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين معهم كافة الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان، تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.
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