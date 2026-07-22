تحرير 167 مخالفة وتوجيه 430 إنذارًا لمنشآت في المفرق

وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى مديرية عمل المفرق منذ بداية العام الحالي بلغ 77 شكوى، تراوحت بين شكاوى تتعلق بعدم دفع الأجور، والإيقاف عن العمل، إضافة إلى شكاوى مرتبطة بالعمل الإضافي والإجازات.
وأضاف، اليوم الأربعاء، أنه تم النظر في هذه الشكاوى والتعامل معها وفق الأسس والإجراءات القانونية المتبعة في هذا السياق، بما يضمن تحقيق العدالة بين طرفي العمل.
وبيّن أن الوزارة تستقبل الشكاوى إلكترونيًا عبر منصة "حماية"، حيث تُدرس كل شكوى، ويعقب ذلك التواصل مع أطرافها ومحاولة تسويتها وديًا، موضحًا أنه في حال تعذر تحقيق التسوية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يرعى افتتاح مهرجان جرش في دورته الـ40
-
ولي العهد: القوات المسلحة تحمي الأردن والأردنيين
-
تنبيه جديد من السفارة الأمريكية في الأردن
-
وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مركز البلقاء للخدمات الحكومية في السلط
-
تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
عملية لزراعة صمام داخل العين بمستشفى الأميرة بسمة التعليمي
-
الأميرة رحمة تضع حجر الأساس لمشروع تطويري في كلية الأميرة رحمة الجامعية بـ"البلقاء التطبيقية"
-
بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار في منطقة غور فيفا