تحرير 167 مخالفة وتوجيه 430 إنذارًا لمنشآت في المفرق

الوكيل الإخباري- نفذت فرق التفتيش، التابعة لوزارة العمل، منذ بداية العام الحالي في محافظة المفرق، 1687 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تحرير 167 مخالفة بحق منشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتوجيه 430 إنذارًا خلال تلك الزيارات الميدانية.

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وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى مديرية عمل المفرق منذ بداية العام الحالي بلغ 77 شكوى، تراوحت بين شكاوى تتعلق بعدم دفع الأجور، والإيقاف عن العمل، إضافة إلى شكاوى مرتبطة بالعمل الإضافي والإجازات.



وأضاف، اليوم الأربعاء، أنه تم النظر في هذه الشكاوى والتعامل معها وفق الأسس والإجراءات القانونية المتبعة في هذا السياق، بما يضمن تحقيق العدالة بين طرفي العمل.