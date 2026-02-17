تحري هلال رمضان في الأردن اليوم

07:10 ص

الوكيل الإخباري- دعا مفتي عام المملكة أحمد الحسنات إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء الثلاثاء، إذ أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، الذي يضم 11 عضوا من علماء وفقهاء متخصصين برئاسة المفتي، هو صاحب القرار النهائي في إثبات رؤية هلال شهر رمضان وباقي الأشهر القمرية، بالاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية الفلكية.





وتتحرى الدول العربية والإسلامية مع غروب اليوم الثلاثاء هلال شهر رمضان، الموافق 29 من شهر شعبان، فيما أعلنت جهات دينية وفلكية في عدد من الدول أن يوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م.



وأقرت اللجنة الرئيسية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية في سلطنة عُمان ثبوت غرة الشهر الخميس بعد تعذر رؤية الهلال فلكيا مساء الثلاثاء، فيما حدّد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث اليوم ذاته غرةً لرمضان استنادا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة.



وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الخميس سيكون غرة الشهر الفضيل، فيما أعلن مركز الفلك الدولي أن تركيا وسنغافورة اعتمدتا الخميس أول أيام الشهر الفضيل بناءً على حسابات فلكية سبقت عملية التحري التقليدية.



وفي السياق ذاته، دعت المحكمة العليا السعودية ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الثلاثاء أيضا.



ونشرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، بيانا صادرا عن اللجنة المختصة بتحري الأهلة، أوضحت فيه أن يوم الثلاثاء 29 شعبان (17 شباط) يشهد تعذرا قاطعا لرؤية الهلال؛ نظرا لغروب القمر قبل الشمس في كافة أرجاء السلطنة، ما جعل رؤيته مستحيلة من الناحية الفلكية والشرعية في ذلك اليوم.



كما أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بيانا رسمياً حدّدت فيه غرة شهر رمضان المبارك وموعد عيد الفطر للعام الهجري 1447 (2026 ميلاديا)، استناداً إلى الحسابات الفلكية الدقيقة، معلنة أن يوم الخميس الموافق 19 شباط 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأعلن مركز الفلك الدولي أن دولتي تركيا وسنغافورة حدّدتا بشكل رسمي يوم الخميس 19 شباط غرةً لشهر رمضان المبارك، استنادا إلى حسابات فلكية دقيقة استبقت عملية التحري التقليدية.



وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، على أن تكون أولى ليالي الشهر وصلاة التراويح بعد غروب شمس الأربعاء 18 شباط، وذلك بعد متابعة المعطيات الفلكية في مختلف المدن.

