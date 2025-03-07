تحسن الموسم المطري في المملكة بنسب وصلت 52%

08:45 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة الأربعاء الماضي، حسّنت المعدل الموسمي المطري خلال 48 ساعة بنسب وصلت إلى 52%، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. اضافة اعلان





وأضاف، أن معظم المناطق شهدت هطولات مطرية تركزت على المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى.



وأشار آل خطاب إلى أن أعلى مجموع مطري تم تسجيله في محطة رصد وادي الضليل بلغ 24.5 ملم بنسبة 18% من المعدل الموسمي العام، تلتها محطة رصد الربة بـ 24.3 ملم بنسبة 7%، ثم محطة الأزرق الجنوبي بـ 22.5 ملم 38%، ومحطة رصد معان بـ 21.5 ملم 52%.



أما في العاصمة عمان، فقد سجلت محطة رصد مطار عمان المدني أعلى كمية هطول بلغت 14.6 ملم 11%، تلتها محطة مطار الملكة علياء الدولي بـ 10 ملم 7%.



وأكد آل خطاب، أنه مع استمرار تأثير الحالة الجوية وتجدد الهطولات، من المتوقع ارتفاع كميات الأمطار المسجلة وتحسن الأداء المطري.





