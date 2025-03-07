 
الجمعة 2025-03-07 10:53 م
 

تحسن الموسم المطري في المملكة بنسب وصلت 52%

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 07-03-2025 08:45 م
الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة الأربعاء الماضي، حسّنت المعدل الموسمي المطري خلال 48 ساعة بنسب وصلت إلى 52%، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.اضافة اعلان


وأضاف، أن معظم المناطق شهدت هطولات مطرية تركزت على المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى.

وأشار آل خطاب إلى أن أعلى مجموع مطري تم تسجيله في محطة رصد وادي الضليل بلغ 24.5 ملم بنسبة 18% من المعدل الموسمي العام، تلتها محطة رصد الربة بـ 24.3 ملم بنسبة 7%، ثم محطة الأزرق الجنوبي بـ 22.5 ملم 38%، ومحطة رصد معان بـ 21.5 ملم 52%.

أما في العاصمة عمان، فقد سجلت محطة رصد مطار عمان المدني أعلى كمية هطول بلغت 14.6 ملم 11%، تلتها محطة مطار الملكة علياء الدولي بـ 10 ملم 7%.

وأكد آل خطاب، أنه مع استمرار تأثير الحالة الجوية وتجدد الهطولات، من المتوقع ارتفاع كميات الأمطار المسجلة وتحسن الأداء المطري.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية توقيف مدير مدرسة ومساعده ومستخدم لمدة 7 أيام إثر تعرض طالب للحرق عاجل

أرشيفية

أخبار محلية الأردن يقود الدعم العربي والإقليمي لسوريا في مواجهة فلول الأسد

تعبيرية

أخبار محلية توزيع طرود الخير الرمضاني في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

جيش الاحتلال في كفرشوبا جنوبي لبنان الشهر الماضي مع استمرار وقف إطلاق النار الهش

عربي ودولي 3 إصابات بنيران إسرائيلية جنوبي لبنان

تعبيرية

أخبار محلية إتلاف 13 ألف لتر من العصائر .. تفاصيل

مقداد فتيحة

عربي ودولي من هو مقداد فتيحة مؤسس "درع الساحل" السوري؟

تعبيرية

أخبار محلية تحسن الموسم المطري في المملكة بنسب وصلت 52%

الداعية عثمان الخميس

منوعات بالفيديو .. الداعية عثمان الخميس يتراجع عن تصريحه المثير للجدل



 
 



 

الأكثر مشاهدة