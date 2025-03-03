تحسن ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال بتقرير المرصد العالمي

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الإثنين، شهد الأردن ارتفاعا ملحوظا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر، ما عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية، كما تحسن مؤشر النوايا الريادية، ما يشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار اقتصادي مستدام.
وفيما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، سجل الأردن تحسنا ملموسا في البنية التحتية المادية حيث ارتفعت النتيجة إلى 7.6 من 10، كما قفزت ديناميكيات السوق من 2.1 عام 2023 إلى 5.2 في 2024، ما يعكس بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحا.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
-
البدء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية في الرويشد
-
صرف عيديات خلال شهر رمضان لهذه الفئة من المواطنين
-
توزيع بطاقات شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة اردنية بمناسبة رمضان
-
عودة 43704 لاجئين سوريين من الأردن إلى وطنهم خلال شهرين
-
مراكز شبابية في المفرق تنفذ نشاطات توعوية
-
حملة توعوية لحماية المواطنين في رمضان
-
صدور تعليمات إجراءات الاندماج للشركات وتسوية الاعتراضات