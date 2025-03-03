تحسن ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال بتقرير المرصد العالمي

الوكيل الإخباري- حقق الأردن قفزة نوعية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيم بيئة ريادة الأعمال على المستوى العالمي، حيث كشف التقرير عن تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات، ما يعكس تحسنا كبيرا في بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

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وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الإثنين، شهد الأردن ارتفاعا ملحوظا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر، ما عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية، كما تحسن مؤشر النوايا الريادية، ما يشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار اقتصادي مستدام.