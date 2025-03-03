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تحسن ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال بتقرير المرصد العالمي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 03-03-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-   حقق الأردن قفزة نوعية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيم بيئة ريادة الأعمال على المستوى العالمي، حيث كشف التقرير عن تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات، ما يعكس تحسنا كبيرا في بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

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وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الإثنين، شهد الأردن ارتفاعا ملحوظا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر، ما عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية، كما تحسن مؤشر النوايا الريادية، ما يشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار اقتصادي مستدام.


وفيما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، سجل الأردن تحسنا ملموسا في البنية التحتية المادية حيث ارتفعت النتيجة إلى 7.6 من 10، كما قفزت ديناميكيات السوق من 2.1 عام 2023 إلى 5.2 في 2024، ما يعكس بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحا.

 
gnews

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