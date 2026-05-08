الجمعة 2026-05-08 02:21 م

تحقيقات أمنية بشأن فيديو يثير الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني

تحقيقات أمنية بشأن فيديو يثير الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني
تحقيقات أمنية بشأن فيديو يثير الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني
 
الجمعة، 08-05-2026 02:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام أن إدارة الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابعان التحقيق في مقطع فيديو جرى نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن إساءة لأحد الأندية الأردنية، إلى جانب إثارة الفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع الأردني.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد جميع الأشخاص الذين شاركوا في إنتاج الفيديو، أو ظهروا فيه، أو ساهموا في تصويره ونشره.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء وفق الأصول القانونية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

كيف توفّر البنزين في سيارتك؟ خطوات بسيطة بنتائج واضحة

أخبار الشركات كيف توفّر البنزين في سيارتك؟ خطوات بسيطة بنتائج واضحة

تحقيقات أمنية بشأن فيديو يثير الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني

أخبار محلية تحقيقات أمنية بشأن فيديو يثير الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني

إصابة في حادث تدهور طريق معان - الجفر

أخبار محلية إصابة في حادث تدهور طريق معان - الجفر

ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا مع صعود الزيوت النباتية

عربي ودولي ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا مع صعود الزيوت النباتية

وسائل إعلام: إيران تحتجز ناقلة نفط

عربي ودولي وسائل إعلام: إيران تحتجز ناقلة نفط

الحاجة فوزية العيساوي أرملة إبراهيم أبو حجر حياصات في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة فوزية العيساوي أرملة إبراهيم أبو حجر حياصات في ذمة الله

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "جسر حميد الجوي" يُسدل الستار على مسيرة شهرين من إغاثة الغزيين

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "جسر حميد الجوي" يُسدل الستار على مسيرة شهرين من إغاثة الغزيين

الأسهم الآسيوية تتراجع من مستويات قياسية

أسواق ومال الأسهم الآسيوية تتراجع من مستويات قياسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 