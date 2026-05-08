تحقيقات أمنية بشأن فيديو يثير الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن إدارة الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابعان التحقيق في مقطع فيديو جرى نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن إساءة لأحد الأندية الأردنية، إلى جانب إثارة الفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع الأردني.





وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد جميع الأشخاص الذين شاركوا في إنتاج الفيديو، أو ظهروا فيه، أو ساهموا في تصويره ونشره.



وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء وفق الأصول القانونية.











