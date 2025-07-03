تحويلات بسبب أعمال صيانة لطريق السلام في اربد اعتباراً من السبت .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- تُعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن انطلاق العمل في مشروع صيانة أجزاء من طريق السلام، إربد-الأغوار، اعتبارًا من صباح يوم السبت المقبل. اضافة اعلان





يغطي المشروع المنطقة الممتدة من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بطول ثمانية كيلومترات.



وتشمل أعمال المشروع كشط الخلطة الإسفلتية الحالية وتنفيذ طبقة إسفلتية جديدة بسماكة سبعة سنتيمترات، بالإضافة إلى أعمال الدهانات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية وغيرها من الأعمال الضرورية وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة عالميًا.



وستقوم الوزارة، وبالتنسيق مع إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، بإجراء تحويلات مرورية على طول منطقة العمل البالغ ثمانية كيلومترات من بداية المشروع عند إشارة كفر أسد باتجاه إشارة معاذ بن جبل، وذلك حسب مخطط تنظيم السير المرفق، حيث سيتم تقسيم الطريق إلى جزئين باستخدام حواجز بلاستيكية والبدء بالعمل في أحد المسارب مع الإبقاء على المسرب الآخر مفتوحًا لحركة المرور، وذلك لكل منطقة عمل على حدة. وعند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتحه أمام السير والانتقال للعمل في المسرب الآخر.



وقد قامت الوزارة بتجهيز منطقة التحويلات المرورية بكافة عناصر السلامة المرورية واللافتات التحذيرية والإرشادية اللازمة.



وتهيب الوزارة بسائقي المركبات الالتزام بقواعد القيادة الآمنة واتباع تعليمات الكوادر.