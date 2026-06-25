الخميس 2026-06-25 04:15 م

تحويلات مرورية على طريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين

تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين
تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين
 
الخميس، 25-06-2026 02:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة على طريق السلط من جسر الدبابنة ولغاية شارع الستين الدائري، اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع صيانة الخلطات الإسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية وحمايات المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسية ضمن إقليم الوسط، والذي يشمل أيضاً طرق الموقر، والمطار، والسلط الدائري، وطريق السلام/البحر الميت.

ويبلغ زمن تنفيذ المشروع (180) يوماً، بكلفة تقديرية تقارب مليوني دينار، وتشمل الأعمال كشط طبقات الإسفلت القائمة، ومعالجة الهبوطات والتشققات، وإعادة تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة، إضافة إلى أعمال القطع والردم والفرشيات في المواقع المحددة، وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، وحمايات المنشآت المائية، وأعمال تصريف مياه الأمطار، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وفيما يتعلق بتحويلات السير، سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، من خلال العمل على مراحل متتابعة واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة علما أن الأعمال ستنفذ ليلا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحاً من كل يوم والى حين إنتهاء المشروع.
 
 


gnews

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