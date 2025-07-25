الجمعة 2025-07-25 08:58 م
 

تحويلات مرورية في عمان - أسماء المناطق

ادارة السير
ادارة السير
 
الجمعة، 25-07-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-   تنوه ادارة السير الى انه سيتم تحويل السير في منطقة المحطة وتحديداً شارع الجيش لاستكمال اعمال التطوير والتجميل، عند منتصف هذه الليلة على مرحلتين :

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المرحلة الاولى: تحويل سير المركبات القادمة من الزرقاء باتجاه شارع الجيش واشارات المحطة، نحو جبل النصر او طلوع المعانية..


المرحلة الثانية : تحويل السير القادم من جهة البلد باتجاه اشارات النشا وشارع الملك عبد الله الاول ، فيما سيتم تحويل السير القادم من جهة شارع اليرموك يميناً باتجاه شارع الملك عبد الله الاول او باتجاه الاستقلال صعوداً ..


راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين في الموقع ..

 
 
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