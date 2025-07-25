تحويلات مرورية في عمان - أسماء المناطق

الوكيل الإخباري- تنوه ادارة السير الى انه سيتم تحويل السير في منطقة المحطة وتحديداً شارع الجيش لاستكمال اعمال التطوير والتجميل، عند منتصف هذه الليلة على مرحلتين :

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المرحلة الاولى: تحويل سير المركبات القادمة من الزرقاء باتجاه شارع الجيش واشارات المحطة، نحو جبل النصر او طلوع المعانية..



المرحلة الثانية : تحويل السير القادم من جهة البلد باتجاه اشارات النشا وشارع الملك عبد الله الاول ، فيما سيتم تحويل السير القادم من جهة شارع اليرموك يميناً باتجاه شارع الملك عبد الله الاول او باتجاه الاستقلال صعوداً ..