الأحد 2025-05-11 04:20 م
 

تحويلات مرورية للبدء بصيانة طريق الرمثا - الحسن الصناعية

تحويلات مرورية للبدء بصيانة طريق الرمثا - الحسن الصناعية
تحويلات مرورية للبدء بصيانة طريق الرمثا - الحسن الصناعية
 
الأحد، 11-05-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-    تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل للأجزاء الأكثر تضررا من طريق الرمثا - مدينة الحسن الصناعية، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، يشمل المشروع الذي تبلغ كلفته نصف مليون دينار ويستغرق تنفيذه 4 أشهر، أعمال كشط الأسفلت القديم وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة ودهانات أرضية وتأمين جميع متطلبات السلامة المرورية.


وقامت الوزارة بالتنسيق مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، بوضع مخطط للتحويلات المرورية لتنظيم حركة المرور خلال فترة التنفيذ، حيث سيتم العمل بنظام المسربين بالتناوب مع الحفاظ على فتح أحد المسربين في كل اتجاه لضمان استمرارية الحركة المرورية.


وبينت أن التحويلات ستكون على النحو التالي: فصل الطريق القادم من جسر الرمثا باتجاه مدينة الحسن الصناعية بواسطة حواجز بلاستيكية، ومباشرة العمل في أحد المسارب وإبقاء المسرب الآخر مفتوحا لحركة المرور وذلك لكل منطقة عمل، وعند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في الآخر.

 
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