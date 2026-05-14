الخميس 2026-05-14 02:02 م

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

الخميس، 14-05-2026 12:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، بدء تنفيذ أعمال إعادة إنشاء جزء من طريق جديتا – إرحابا في لواء الكورة، اعتباراً من صباح السبت، بهدف تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل للطريق.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنه سيتم إغلاق جزء محدد من الطريق أمام حركة السير وتحويلها إلى طريق بديل جرى تجهيزه بالكامل وفقاً للمخطط الكروكي المعتمد، وبالتنسيق مع إدارة السير لضمان سلامة وانسيابية المرور.

وأضافت أنه من المقرر استمرار العمل في المشروع لمدة 120 يوماً، إذ تهدف هذه الأعمال إلى رفع كفاءة الطريق وتحسين مستويات السلامة العامة عليه.
 
 


