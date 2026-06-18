تحويلات مرورية مؤقتة على طريق عمّان التنموي

وأكدت إدارة الدوريات الخارجية تواجد كوادرها في موقع الأعمال لتقديم المساعدة والدلالة والإرشاد لمستخدمي الطريق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية والحد من أي ازدحامات محتملة خلال فترة التنفيذ.
ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بالإشارات التحذيرية والتعليمات المرورية الميدانية، واتباع التحويلات المحددة، حفاظاً على السلامة العامة وضمان سير أعمال الصيانة بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المشتركة لتطوير البنية التحتية المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق
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