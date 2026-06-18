تحويلات مرورية مؤقتة على طريق عمّان التنموي

09:55 ص

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، صباح اليوم الخميس، تنفيذ أعمال كشط وتعبيد على المسرب الأيسر من طريق عمّان التنموي، في الجزء الواقع بعد المحطة باتجاه الزرقاء، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق. اضافة اعلان





وأكدت إدارة الدوريات الخارجية تواجد كوادرها في موقع الأعمال لتقديم المساعدة والدلالة والإرشاد لمستخدمي الطريق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية والحد من أي ازدحامات محتملة خلال فترة التنفيذ.



ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بالإشارات التحذيرية والتعليمات المرورية الميدانية، واتباع التحويلات المحددة، حفاظاً على السلامة العامة وضمان سير أعمال الصيانة بالشكل الأمثل.



وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المشتركة لتطوير البنية التحتية المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق









