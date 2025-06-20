الجمعة 2025-06-20 07:53 م
 

تحويلات مرورية وإغلاق مسارات على طريق عمان - البحر الميت

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أرشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 07:32 م

الوكيل الإخباري-  تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية،  عن بدء مشروع شامل لصيانة وتوسعة طرق رئيسية في عدة محاور، بمدة تنفيذ متوقعة تبلغ 180 يومًا، وبكلفة تناهز 750 الف دينار.

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وبينت الوزارة أن نطاق الأعمال يركز على ثلاث مناطق حيوية: صيانة أضرار 3 كيلومترات من طريق السلام–البحر الميت (في المناطق الأكثر تضررًا)، ومعالجة الهبوطات الأرضية على طريق سويمة–الزارة امتدادًا لغور حديثة، بالإضافة إلى توسعة طريق دار الدواء بطول 2 كيلومتر.  

وسيشمل المشروع أعمالًا متكاملة تتمثل في كشط أسطح الطرق، معالجة الهبوطات، تنفيذ خلطات إسفلتية جديدة، تنفيذ أعمال القطع والردم لطريق دار الدواء، تنفيذ الدهانات الأرضية وتركيب عناصر السلامة المرورية. كما تتضمن الخطة صيانة أعمدة الإنارة الحالية وتركيب أبراج وكوابل ولوحات كهربائية بديلة وفق أعلى المعايير العالمية.  

أما بالنسبة للتحويلات المرورية على طريق عمان–البحر الميت (المقابل لمسجد السلام)، فسيتم تقسيم الطريق عبر حواجز بلاستيكية لإغلاق أحد المسارين مع الإبقاء على المسرب الآخر مفتوحًا لحركة المرور.

وبعد انتهاء أعمال الصيانة في المسرب الأول، سيتم فتحه أمام السيارات وإغلاق المسرب الثاني لاستكمال الأعمال. وقد جُهزت كافة مناطق العمل بتحويلات مرورية واضحة مدعومة بإشارات تحذيرية وعناصر سلامة شاملة.  

وتدعو الوزارة سائقي المركبات الى الالتزام بتعليمات فرق العمل وكوادر الأمن العام، مع التشديد على تطبيق قواعد القيادة الآمنة وخفض السرعة عند الاقتراب من مواقع المشروع، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود تطوير البنية التحتية للطرق.

 
gnews

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