الخميس 2026-03-26 09:37 م

تحويلة مرورية على طريق عمان السلط

الخميس، 26-03-2026 08:17 م
الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقته على طريق السلط / السرو باتجاه عمان بهدف تركيب جزء من جسر المشاة المعدني الواقع مقابل جامعة عمان الاهلية وذلك من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل ولغاية الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 28/3/2026 حيث سيتم تحويل السير القادم من جسر الدبابنة باتجاه عمان من اشارة الترخيص يميناً باتجاه مركز الترخيص وسجن البلقاء والالتفاف باتجاه اشارة عين الباشا ( الكسارات ) مع العلم بأن هذه التحويلات ستنفذ بالتعاون مع ادارة السيرالمركزية مع توفير جميع اجراءات ومتطلبات السلامة العامة.اضافة اعلان


 وتدعو الوزارة مستخدمي الطريق الى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية ورجال الامن العام والتقيد بقواعد القيادة الامنه حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع .
 
 


أحدث الأخبار

الأردن يستكمل تحضيراته لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026

أخبار محلية الأردن يستكمل تحضيراته لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026

الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل

عربي ودولي الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)

أخبار الشركات كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)

مصفاة البترول تزف أخباراً سارة للأردنيين

أخبار محلية مصفاة البترول تزف أخباراً سارة للأردنيين

روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف

عربي ودولي روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف

غرفة تجارة الأردن تؤكد توفر البطاريات والشواحن بكميات كبيرة

أخبار محلية غرفة تجارة الأردن تؤكد توفر البطاريات والشواحن بكميات كبيرة

أخبار محلية تحويلة مرورية على طريق عمان السلط



 






الأكثر مشاهدة