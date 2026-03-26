تحويلة مرورية على طريق عمان السلط

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقته على طريق السلط / السرو باتجاه عمان بهدف تركيب جزء من جسر المشاة المعدني الواقع مقابل جامعة عمان الاهلية وذلك من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل ولغاية الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 28/3/2026 حيث سيتم تحويل السير القادم من جسر الدبابنة باتجاه عمان من اشارة الترخيص يميناً باتجاه مركز الترخيص وسجن البلقاء والالتفاف باتجاه اشارة عين الباشا ( الكسارات ) مع العلم بأن هذه التحويلات ستنفذ بالتعاون مع ادارة السيرالمركزية مع توفير جميع اجراءات ومتطلبات السلامة العامة.





وتدعو الوزارة مستخدمي الطريق الى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية ورجال الامن العام والتقيد بقواعد القيادة الامنه حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع .





