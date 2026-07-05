تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي الاثنين

يأتي هذا المشروع في إطار خطط الوزارة الرامية للمحافظة على شبكة الطرق والجسور، ورفع كفاءتها التشغيلية، تعزيزاً لمستويات السلامة المرورية، وإطالةً للعمر التشغيلي للبنية التحتية بما يواكب النمو الاقتصادي والعمراني في المملكة.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد للجسر وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشأ واستدامة جاهزيته، ويعزز مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق.
ونظراً للأهمية المرورية التي يتمتع بها جسر الرصيفة، وما يشهده من كثافة في حركة السير، ستنفذ الأعمال دون إغلاق الجسر بالكامل؛ حيث سيتم تطبيق تحويلات مرورية جزئية، من خلال تحويل السير إلى أحد المسربين أثناء العمل في المسرب الآخر، ثم عكس التحويلة بعد استكمال الأعمال، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية والحد من أي تباطؤ في الموقع.
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